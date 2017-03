Door Joris Jansen, donderdag 9 maart 2017 12:58, 42 reacties • Feedback

Uit een onderzoek van Duitse wetenschappers blijkt dat het spelen van first person shooters geen negatieve langetermijneffecten met zich meebrengt. Gamers die jarenlang dagelijks een paar uur Counter-Strike of Call of Duty spelen, hebben geen verminderd empathisch vermogen.

Om de capaciteit voor het vertonen van empathie en agressie bij de gamers te onderzoeken, kregen ze een aantal psychologische vragenlijsten voorgeschoteld. Daarna kregen ze een aantal plaatjes te zien die waren bedoeld om een emotionele en empathisch respons teweeg te brengen. Dit blijkt uit het gepubliceerde onderzoek.

Tijdens het bekijken van deze plaatjes werden de hersenen van de gamers gescand met een functionele MRI. Hiermee konden de onderzoekers de plaats van de hersenactiviteit bepalen. Op deze manier konden de onderzoekers bijvoorbeeld vaststellen of het deel van de hersenen dat normaal gesproken actief is bij agressie, ook bij de gamers actief was. Tijdens de MRI-scans werd de gamers ook gevraagd hoe ze zich zouden voelen in de afgebeelde situaties op de plaatjes.

Hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd bij een groep niet-gamers, waarna de onderzoekers de resultaten met elkaar vergeleken. Daaruit komt naar voren dat er bij de vragenlijsten geen verschil was tussen de groep gamers en de niet-gamers. Hetzelfde was het geval bij de hersenscans, die aantoonden dat beide groepen een vergelijkbare neurologische hersenrespons hadden bij het bekijken van de provocerende plaatjes.

Dat de uitkomsten tussen beide groepen hetzelfde waren, verbaasde de onderzoekers; hun hypothese was juist dat er bij de gamers een verminderde activiteit zou zijn in het gedeelte van de hersenen dat bij empathie activiteit vertoont. Uit de hersenscans bleek dat er geen sprake was van een verminderde sensitiviteit bij het verwerken van gewichtige emotionele prikkels. De onderzoekers denken dan ook dat als er al negatieve effecten optreden door het spelen van gewelddadige games, die enkel kortstondig kunnen optreden.

Onderzoeker Gregor Szycik zegt dat er meer onderzoek nodig is naar de langetermijneffecten van het spelen van gewelddadige games. Bij een eventueel vervolgonderzoek wil hij in plaats van plaatjes gebruik maken van video's die emotionele en provocatieve gebeurtenissen laten zien. De meeste andere bestaande onderzoeken naar de effecten van het spelen van gewelddadige games richtten zich op de kortetermijneffecten.

In dit onderzoek hebben de wetenschappers een groep van 28 mannelijke gamers onderzocht. Vrouwen zijn bewust uitgesloten van deze groep, omdat bij mannen agressief gedrag vaker voorkomt en zij relatief gezien vaker gewelddadige games spelen. Alle gamers hebben in de afgelopen vier jaar minstens twee uur per dag games zoals Counter-Strike, Call of Duty of Battlefield gespeeld. Het gemiddelde van de dagelijkse gamesessies lag op vier uur. Om eventuele kortetermijneffecten van het gamen te vermijden, mochten de gamers tot drie uur voor de start van het onderzoek geen games spelen; de meerderheid van de gamers had veel langer dan drie uur geen games gespeeld.

Het onderzoek heeft financiële steun gekregen van onder meer een Duits ministerie en diverse Duitse fondsen die wetenschappelijk onderzoek steunen, zoals die van Volkswagen en TUI. De gamesindustrie was niet betrokken bij dit onderzoek.