Door Sander van Voorst, maandag 27 februari 2017

Submitter: altasia

Er zijn twee video's online verschenen, die mogelijk beelden tonen van het aankomende Galaxy S8-toestel van Samsung. Op de beelden is bijvoorbeeld een scherm met dunne bezels en ontbrekende Home-knop te zien. Deze eigenschappen werden genoemd in eerdere geruchten.

De video's zijn allebei gepubliceerd op Slashleaks en zijn deels afkomstig van een Weibo-gebruiker. Een van de video's toont twee toestellen in een hoesje naast elkaar, waarbij het hoogstwaarschijnlijk gaat om de S8 en de grotere S8 Plus van Samsung. De tweede video toont een enkel toestel. In alle gevallen gaat het om werkende telefoons die Android draaien.

De eigenschappen van de toestellen komen overeen met de informatie die door eerdere geruchten over de S8 naar buiten was gekomen. Zo komt het gekromde scherm met dunne bezels overeen met eerder getoonde screenprotectors. Er waren via EVLeaks ook al foto's van de toestellen beschikbaar, die een sterke gelijkenis vertonen.

Zo mist bijvoorbeeld de Home-knop, die in eerdere Galaxy toestellen wel steeds aanwezig was. Dat deze knop ontbreekt, was in december via Bloomberg naar buiten gekomen. Door de missende knop zou de vingerafdrukscanner naar de achterkant van het toestel zijn verplaatst. Op de video's is verder een 3,5mm-jack te zien.

Samsung heeft de nieuwe telefoon niet aangekondigd op het huidige Mobile World Congress in Barcelona. De aankondiging vindt plaats op 29 maart.