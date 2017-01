Door Olaf van Miltenburg, donderdag 26 januari 2017 20:56, 73 reacties • Feedback

Op een foto die online is verschenen is de voor- en achterkant van een toestel te zien dat de Galaxy S8 van Samsung zou zijn. De afbeelding is naar buiten gebracht door EVLeaks, die regelmatig afbeeldingen van nog niet aangekondigde smartphones online zet.

Onder ander is uit de foto's af te leiden dat het toestel een koptelefoonaansluiting aan de onderkant en een vingerafdruklezer aan de achterzijde heeft, naast de camera op een relatief hoge positie. Een fysieke Home-knop is er niet, wat overeenkomt met eerdere geruchten dat Samsung die zou achterwege laten.

EVLeaks meldt bij Venture Beat meer details, daarbij overigens deels verwijzend naar een artikel in The Guardian. Het zou om twee modellen gaan, beide met afgebogen randen zoals bij de Edge-modellen. De super-amoledpanelen zouden de QHD-resolutie weergeven. De beeldverhouding zou een ongewone 18.5:9 bedragen.

Op de foto lijkt er sprake te zijn van een micro-usb-aansluiting, maar EVLeaks garandeert dat het om usb-c gaat. Samsung maakt bij de camera visueel zoeken mogelijk en integreert zijn nieuwe Bixby-assistent in de toestellen, luidt de claim. Ook is er Force Touch-achtige bediening mogelijk en is de smartphone met het Samsung DeX-docking via hdmi op een scherm, toetsenbord en muis aan te sluiten.

Het Koreaanse concern zou de Galaxy S8 op 29 maart willen aankondigen bij een evenement in New York. De Europese prijzen zouden 100 euro duurder uitvallen dan die van de S7 en S7 Edge van vorig jaar: 799 euro voor het 5,8"-model en 899 euro voor de 6,2"-smartphone. Op 21 april start de verkoop.