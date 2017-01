Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 21:54, 12 reacties • Feedback

Een topman van HTC heeft bevestigd dat geen enkele fabrikant volgende maand al een telefoon zal presenteren met Qualcomms nieuwe high-end Snapdragon 835-soc. Er ging afgelopen week een gerucht dat Samsung de eerste batch van de soc in zijn geheel heeft opgekocht.

Topman Chialin Chang van HTC zegt tegen de website Tbreak dat HTC als een van de eerste fabrikanten een telefoon met de 'volgende vlaggenschip-soc' zal uitbrengen. Daarbij doelt hij hoogstwaarschijnlijk op de komende Snapdragon 835, de 10nm-soc die Qualcomm vorig jaar aankondigde.

De HTC U Ultra die begin maart verschijnt zal volgens hem 'een paar maanden' de krachtigste soc van het moment hebben. Die telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 821. "We willen een paar maanden leiderschap voordat de volgende 'vlaggenschip-soc' komt. Maar dat zal in een andere periode gebeuren, niet op MWC. Niet bij ons, niet bij een andere fabrikant. Dat kan ik je met zekerheid zeggen." MWC is Mobile World Congress, de telecombeurs die over een maand plaatsvindt in Barcelona en waar onder meer BlackBerry, Motorola, Huawei, Nokia en LG nieuwe topmodellen tonen.

Afgelopen week ging het gerucht dat Samsung voor zijn Galaxy S8, die de fabrikant naar verluidt in april uitbrengt, de hele eerste batch van Snapdragon 835-socs heeft opgekocht. HTC is de eerste smartphonemaker die expliciet uitspreekt dat telefoons met de Snapdragon 835 niet op MWC zullen staan. Vorig jaar stond de eerste telefoon met de Snapdragon 820 in januari op CES, hetzelfde gebeurde het jaar ervoor met de Snapdragon 810.

De topman bevestigt bovendien dat HTC niet op korte termijn met een smartwatch komt. Vorig jaar doken er foto's op van een prototype, maar het lijkt erop dat die niet meer in ontwikkeling is.