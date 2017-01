Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 21:21, 14 reacties • Feedback

Amerikaanse onderzoekers hebben een prototype van een bril gemaakt die de focus automatisch aanpast aan waar de drager naar kijkt. De bril is via bluetooth verbonden met een telefoon, waarop de gebruiker zijn sterktes moet invullen.

De bril is bedoeld voor mensen die een bril nodig hebben voor dichtbij en veraf, iets dat nu alleen maar kan door gebruik te maken van twee verschillende brillen of een 'varifocale' bril te nemen die een gedeelte onderin de lenzen heeft voor scherpstellen dichtbij. De zelf scherpstellende bril moet over ongeveer drie jaar op de markt verschijnen, denken de onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Utah.

De bril werkt via een infraroodzender en -ontvanger op de neusbrug, die continu de afstand meet tot het object waar de gebruiker naar kijkt. De bril bevat lenzen van glycerine en apparaatjes in de bril passen de kromming van de lens aan als de afstand tot het object verandert. Door de kromming aan te passen, wijzigt ook de brandpuntsafstand en kunnen gebruikers in theorie altijd scherp zien.

Het huidige prototype is groot en log, maar de onderzoekers hopen binnen drie jaar de technologie kwijt te kunnen in een kleiner ontwerp. Ze hebben een bedrijf opgericht met de naam SharpEyes om de bril op de markt te brengen. De onderzoekers hebben details over de werking van de bril gepubliceerd in het vaktijdschrijft Optics Express.