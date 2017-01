Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 21:01, 13 reacties • Feedback

Google is van plan tools voor kunstmatige intelligentie uit te brengen voor de Raspberry Pi. Het is vooralsnog onbekend welke tools beschikbaar komen en Google houdt een online enquête om de interesse voor de tools te peilen.

Google zegt tegenover de BBC dat het nog niets concreets aan te kondigen heeft. "Maar we zijn enthousiast om meer opensource tools voor machine learning te blijven delen met de gemeenschap, voor meer hierover dit jaar stay tuned."

De zoekgigant heeft een vragenlijst online gezet waarin gebruikers van een Raspberry Pi kunnen invullen met wat voor projecten ze zoal bezig zijn. Daarbij vraagt Google expliciet om wat voor producten het gaat, zoals wearables of internet-of-things, en of het daarbij gaat om hardware of software.

Google is bezig met de ontwikkeling van veel projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie. De bekendste daarvan is Assistant, zijn digitale spraakassistent die afgelopen jaar verscheen in de Pixel-smartphones en de slimme speaker Google Home.