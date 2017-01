Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 20:40, 1 reactie • Feedback

De Chinese fabrikant TCL presenteert op 25 februari de BlackBerry Mercury, een Android-toestel met fysiek toetsenbord. Dat blijkt uit een teaser die BlackBerry woensdag online zette. De fabrikant heeft de telefoon al laten zien, maar zei verder niets over specs, features, releasedatum of prijs.

De teaser vermeldt dat TCL het nieuwe BlackBerry-toestel op 25 februari presenteert in Barcelona. Dat gebeurt vermoedelijk op een evenement voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. Concurrenten als Huawei, Lenovo, Nokia en LG presenteren voorafgaand aan die beurs ook hun nieuwste smartphones. Samsung toont zijn Galaxy S8 niet tijdens MWC. Afgelopen drie jaar greep de marktleider de beurs wel aan om zijn nieuwste Galaxy S-telefoon te presenteren, maar dit jaar vindt de onthulling van het toestel later plaats.

BlackBerry kondigde vorig jaar aan te stoppen met het maken van eigen toestellen en richt zich nu op het maken van software, waaronder een eigen Android-uitgave. BlackBerry heeft zijn merk in licentie gegeven aan TCL, die vorig jaar de BlackBerry DTEK50 en DTEK60 uitbracht. De Chinese fabrikant toonde de Mercury op elektronicabeurs CES, maar liet er verder niets over los. TCL heeft in Europa het alleenrecht om smartphones onder de BlackBerry-naam te introduceren.

Als het toestel uitkomt, is het de eerste Android-smartphone van een bekende fabrikant met een fysiek toetsenbord sinds de BlackBerry Priv van eind 2015. Andere telefoonmakers zijn al jaren geleden gestopt met het maken van duurdere telefoons met fysiek toetsenbord en ook goedkope smartphones hebben al enige tijd geen mini-ramplank meer.

Wel is duidelijk dat de vingerafdruksensor in de spatiebalk verwerkt is, dat er usb-c aanwezig is en dat de smartphone Android 7.0 Nougat draait. Verdere specificaties en features zijn nog onbekend.