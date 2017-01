Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 20:32, 4 reacties • Feedback

De game Hitman krijgt met de update van januari een hogere moeilijkheidsgraad. Tegenstanders zullen intelligenter zijn, terwijl Square Enix ook op andere manieren het spel moeilijker maakt. De update zal verschijnen op 31 januari.

Square Enix noemt de nieuwe moeilijkheidsgraad 'Professional', blijkt uit de post met de aankondiging. Door Hitman moeilijker te maken, hopen de makers dat spelers de game langer en vaker zullen spelen. Spelers klaagden online al eerder over de makkelijke tegenstanders in de game.

Wat er meer in de update zit, houdt Square Enix voor zich. De volledige changelog verschijnt vlak voordat de update online komt, iets dat volgende week dinsdag gebeurt. Hitman wordt in zeven afleveringen uitgebracht. Elke episode focust op een bepaald gebied. In het eerste deel stond Parijs centraal en vervolgens kwam het fictieve Italiaanse kustplaatsje Sapienza aan bod. De vierde tot en met zevende episode zullen zich afspelen in Thailand, de VS en Japan.