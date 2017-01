Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 20:12, 43 reacties • Feedback

Gazelle is bezig met de ontwikkeling van een fiets die een apparaatje dat gebruik van smartphones blokkeert als de fietser harder gaat dan tien kilometer per uur. De integratie van het apparaatje moet ervoor zorgen dat fietsers veiliger door het verkeer gaan.

De fietsenfabrikant is druk aan het testen met de SafeDrivePod, een klein apparaatje dat via bluetooth verbinding kan maken met smartphones en via een trigger het scherm van de telefoon overneemt en het reageren op notificaties onmogelijk maakt.

Gazelle zet de SafeDrivePod in de fiets en vervolgens maakt het apparaatje verbinding met een telefoon via bluetooth. De SafeDrivePod is ingesteld om bij een snelheid van meer dan tien kilometer per uur de app op de telefoon te activeren. Als gebruikers meer dan dertig seconden stilstaan, verdwijnt de app van de voorgrond.

Het is onduidelijk of Gazelle ook gebruik gaat maken van de server van SafeDrivePod. Het bedrijf biedt een dienst aan waarbij een werkgever of andere belanghebbende een seintje krijgt als gebruikers de app deactiveren, bijvoorbeeld door bluetooth uit te zetten.

Handsfree bellen en navigeren blijft mogelijk met de app op de voorgrond, maar andere functionaliteit van de smartphone is niet beschikbaar. SafeDrivePod is het product van het gelijknamige bedrijf uit het Nederlandse Oosterbeek. De onderneming werkt onder meer samen met Veilig Verkeer Nederland.

Het gebruik van smartphones op de fiets is in België al enige tijd verboden en ook de Nederlandse regering bereidt een verbod op het gebruik van smartphones op de fiets voor.