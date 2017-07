Start-up begint in Amsterdam met fietsdeeldienst zonder stallingen

De start-up FlickBike is in Amsterdam begonnen met een test van zijn fietsdeeldienst. In de stad worden deze week duizend fietsen geplaatst. Gebruikers kunnen die met een app vinden en ontgrendelen. De fietsen mogen overal teruggezet worden.

Het gebruik van de fietsen kost een euro per halfuur en zolang het slot geopend is, moet er betaald worden. Door middel van de app kunnen gegadigden de fietsen die niet in gebruik zijn, lokaliseren en ontgrendelen. Er wordt geen gebruikgemaakt van vaste punten waar de fietsen staan en ze hoeven dus ook niet teruggezet te worden in een speciale stalling.

Volgens FlickBike is de dienst in eerste instantie bedoeld voor Amsterdammers. Hoewel de meeste inwoners zelf een fiets hebben, stelt de start-up dat een leenfiets uitkomst biedt als mensen bijvoorbeeld hun tram missen of als hun eigen fiets een lekke band heeft. De FlickBikes zijn voorzien van foambanden die niet makkelijk lek raken. Verder zijn ze voorzien van verlichting op zonne-energie en gps. Het feit dat de fietsen te traceren zijn, moet diefstal onaantrekkelijk maken.

Een woordvoerder van de start-up zegt tegen AT5 dat de fietsen niet regiogebonden zijn en dus ook buiten Amsterdam gebruikt kunnen worden. Tijdens de testperiode wil de dienst kijken waar veel fietsen worden achtergelaten en waar veel vraag is naar de fietsen. Op die manier wil het de spreiding van de fietsen optimaliseren.

Volgens de regels van FlickBike moeten fietsen wel neergezet worden op locaties waar je normaal ook een fiets mag neerzetten. Verder is het niet de bedoeling om de fietsen in ondergrondse stallingen te zetten, waarschijnlijk omdat dit de lokalisatie via gps bemoeilijkt. Via de app, die beschikbaar is voor Android en iOS, wordt aangegeven of gebruikers zich in een gebied bevinden waar je geen fiets mag neerzetten.