woensdag 4 januari 2017

De Chinese fabrikant LeEco, vooral bekend van zijn tv's en smartphones, heeft in de VS twee 'slimme' fietsen aangekondigd. Het gaat om een mountainbike en een racefiets, die allebei zijn voorzien met een 4"-touchscreen dat op Android 6.0 draait.

LeEco noemt het zelfontwikkelde besturingssysteem BikeOS. Het draait op een systeem met een Snapdragon 410-soc. Het scherm maakt gebruik van een 6000mAh-accu en is in staat om de gebruiker van aanwijzingen te voorzien met kaarten van Here Maps. Daarnaast laat het systeem gebruikers naar muziek luisteren en met andere bestuurders communiceren via een walkietalkiefunctie. De fietsen zijn in staat om ritten bij te houden, die vervolgens via een bijbehorende app te delen zijn.

De mountainbike en het andere model, die respectievelijk 12,2 en 8,4kg wegen met een frame van koolstof, zijn voorzien van verschillende sensoren, waaronder gps, Glonass, kompas, versnellingsmeter, barometer en een lichtmeter. Bovendien kunnen hartritme- en krachtsensoren van derde partijen aangesloten worden. Daarnaast beschikken de fietsen over een alarmfunctie, waarbij de eigenaar op de hoogte wordt gesteld als het alarm afgaat en hij zijn fiets kan volgen via gps.

LeEco zegt dat de fietsen in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen in de VS. Het bedrijf noemt nog geen prijs en meldt niets over plannen om de fietsen ook in Europa op de markt te brengen.