Invoxia introduceert fietsreflector met geïntegreerde gps-tracker

De Franse elektronicafabrikant Invoxia heeft een gps-tracker voor fietsen ontwikkeld die onzichtbaar schuilgaat in een reflector. Bij een poging tot diefstal ontvangt de eigenaar een notificatie op zijn smartphone. Via een app kan de tweewieler ook worden teruggevonden.

De Invoxia Bike Tracker, vormgegeven als een rode reflector die op de zadelstang wordt gemonteerd, bevat zowel een gps-module als een bewegingsdetector. Als een gestalde fiets in beweging komt, ontvangt de eigenaar onmiddellijk een waarschuwing. Via de smartphoneapp voor Android en iOS kan de tweewieler vervolgens in real time worden getraceerd.

Fabrikant Invoxia, die de Bike Tracker toonde op de IFA, werkt naar eigen zeggen ook samen met de politie om een gestolen fiets snel op te sporen. Hoe die samenwerking er precies uitziet, zeker buiten thuismarkt Frankrijk, is niet meteen duidelijk. De Invoxia Bike Tracker biedt ook een 'antischadealarm': een seintje wanneer de fiets bijvoorbeeld omvalt of wordt omgestoten, maar verder wel ter plekke blijft.

De waterdichte Bike Tracker stelt gebruikers ook in staat om hun fietsroutes te loggen of om een 'veilige zone' in te stellen. Te denken valt aan een gebied waar een kind van zijn ouders gerust mag fietsen. Rijdt het kind de zone uit, dan ontvangt de ouder een notificatie.

De slimme reflector maakt niet alleen gebruik van gps-technologie, maar ook van het low-powernetwork van Sigfox. Deze Franse iot-serviceprovider exploiteert via de ISM-band, een speciale radiofrequentie, een draadloos netwerk dat zich uitstekend leent voor het versturen van kleine datapakketjes. Het netwerk bestrijkt vrijwel alle landen van Europa en werkt zonder simkaart. De accu van de Bike Tracker gaat ongeveer een maand mee en kan daarna in anderhalf uur via een usb-kabel worden opgeladen.

De Invoxia Bike Tracker is vanaf medio september beschikbaar en kan al worden vooruitbesteld. De adviesprijs bedraagt 149 euro, een driejarig abonnement op het Sigfox-netwerk inbegrepen. Daarna kost deze service tien euro per jaar.