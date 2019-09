Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt 59 procent méér privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het eerste halfjaar van 2019 meer dan 15.000 klachten van burgers ontvangen. Die gaan over mogelijke privacyschendingen door bedrijven en instanties. Het aantal is een enorme toename, die voor de AP bijna niet meer werkbaar is.

In totaal ging het om 15.313 klachten in de eerste zes maanden van het jaar. Volgens de AP is dat een toename van 59 procent ten opzichte van het laatste halfjaar van 2018. Toen was de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het eerst actief. De AP schrijft de toename van klachten toe aan de nieuwe mogelijkheden om privacyklachten in te dienen, maar ook dat Nederland een 'sterk gedigitaliseerd land' is.

Het gaat in dit geval specifiek om klachten, bevestigt een woordvoerder van de privacywaakhond. In totaal kwamen er negentienduizend contactverzoeken binnen. In zo'n vierduizend gevallen ging het dan om bijvoorbeeld vragen van burgers. Het aantal vragen neemt af, terwijl het aantal klachten toeneemt, zegt de woordvoerder. Daarmee loopt de toezichthouder tegen problemen aan. 'De rek is er wel uit', zegt de woordvoerder. Het aantal klachten is hoger dan de toezichthouder nu aankan, waardoor een achterstand in de afhandeling is ontstaan.

De AP is verplicht iedere klacht in behandeling te nemen. Meestal gebeurt dat door simpelweg een brief te sturen of een bedrijf op te bellen, maar in sommige gevallen wordt een onderzoek gestart. Op dit moment lopen er volgens de AP 68 onderzoeken. In 2018 waren dat er nog 20. De klachten die de AP binnenkrijgt, gaan in 32 procent van de gevallen over bedrijven die geen inzage geven in verzamelde gegevens of weigeren te voldoen aan een verwijderverzoek. Beide zijn rechten onder de AVG. 13 procent van de klachten ging over organisaties die persoonsgegevens aan andere bedrijven doorverkochten.

De privacyautoriteit waarschuwt al jaren dat de organisatie onderbezet is en daardoor soms geen adequaat onderzoek kan doen. AP-voorzitter Aleid Wolfsen beklaagde zich in het verleden vaker over de beperkte mogelijkheden van de instantie. Die zegt in gesprek te zijn met het ministerie van Justitie en Veiligheid over meer middelen om het toenemende aantal klachten af te handelen. Over de status van die gesprekken wil de woordvoerder niets zeggen.