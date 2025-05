Google begint met tonen van verwijderverzoekoptie in Android-app

Google toont sommige gebruikers een functie in de Zoeken-app op Android waarmee die persoonsgegevens uit de zoekresultaten kunnen laten verwijderen. Het gaat om gegevens zoals telefoonnummers of andere identificeerbare informatie.

9to5Google merkt op dat verschillende gebruikers in zowel Amerika als Europa de pop-up te zien krijgen. Het is niet duidelijk wie de prompt wel en niet te zien krijgt en of daar ook Nederlandse of Belgische gebruikers tussen zitten. De functie verschijnt in de Zoeken-app op Android. Daar kunnen gebruikers op hun profiel klikken en vervolgens op de nieuwe menuoptie 'Resultaten over jou' klikken. Ze kunnen die functie ook vinden als ze zelf een zoekresultaat tegenkomen waarin persoonlijk identificeerbare informatie over henzelf verschijnt. Via beide opties is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij Google om die informatie te laten verwijderen uit de zoekresultaten.

Resultaten kunnen verwijderd worden als er persoonlijke identificeerbare gegevens in staan, zoals telefoonnummers of woonadressen. Andere redenen kunnen zijn als een zoekresultaat oproept de gebruiker iets aan te doen, maar ook als het gaat om 'illegale informatie' of als het zoekresultaat achterhaald is. Google verwijst vervolgens naar de standaardpagina over het verwijderen van zoekresultaten die al bestaat sinds het recht om vergeten te worden actief werd. De nieuwe feature is feitelijk weinig anders dan een doorverwijzing naar bestaand beleid, maar die staat nu wel op een prominentere en makkelijk vindbare plek én in de zoekresultaten zelf. Vanuit dezelfde menuplek is het ook mogelijk om de voortgangsstatus van een verwijderverzoek in te zien.

Google kondigde de functie al in mei aan tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie. Het is nog niet bekend wanneer de functie breder beschikbaar wordt.