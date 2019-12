Advocaat-generaal van EU-Hof: Facebook mag Europese data naar VS blijven sturen

Facebook mag data van Europese gebruikers delen met de VS, adviseert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De voorwaarden van Facebook bieden daarvoor genoeg waarborgen, concludeert de AG in een zaak die door Max Schrems was aangespannen.

"Standaard contractuele clausules voor het verplaatsen van persoonlijke data naar verwerkers in derde landen is geldig", stelt advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe. Hij reageert daarin op de zaak die Oostenrijker Max Schrems al jaren voert tegen Facebook. Schrems wil niet dat zijn data als Europeaan wordt uitgewisseld met de VS. Mede door Schrems' zaak werd eerder al het controversiële 'Safe Harbor'-programma stopgezet. Daar is een vervanger voor in de plaats gekomen, Privacy Shield.

Max Schrems hekelt specifiek de zogeheten 'standard contractual clauses' die in Privacy Shield zijn opgenomen. Dat zijn standaard-voorwaarden die zijn opgesteld door de Europese Unie en gegevensverwerkers, die voldoen aan de Europese privacywetgeving. Onder deze SCC's kunnen bedrijven data doorspelen naar Amerika en andere bij Privacy Shield aangesloten landen. Schrems vindt die clausules leiden tot een schending van zijn rechten. Hij vindt de waarborgen in de clausules niet goed genoeg. Zo zou het niet mogelijk zijn om bepaalde AVG-rechten in Amerika uit te voeren, zoals het inwilligen van verwijderverzoeken. De advocaat-generaal vindt dat Facebook echter wel genoeg waarborgen biedt om zich te kunnen beroepen op de clausules. Daardoor zou data gewoon aan Amerika mogen worden doorgespeeld.

Saugmandsgaard Øe zegt dat het niet aan het Hof is zich uit te spreken over de inhoud van de clausules in Privacy Shield. Het Europees Hof moet zich in dit geval alleen buigen over de vraag of de SCC's geldig zijn. De uitspraak van de advocaat-generaal is niet bindend. De definitieve uitspraak volgt pas over een paar maanden. Adviezen van de advocaat-generaal worden over het algemeen overgenomen door de rechters van het Hof.