Max Schrems: Google overtreedt privacyregels met Android Advertising Identifier

Max Schrems heeft met zijn organisatie genaamd None of your business in Frankrijk een klacht ingediend tegen Google. Volgens Schrems is er sprake van ongeautoriseerde trackingcode die zonder toestemming van gebruikers op Android-telefoons wordt geïnstalleerd.

Het gaat hier om unieke advertentiecodes, Android Advertising Identifiers, die op Android-telefoons worden gegenereerd. Deze zijn vergelijkbaar met Apples Identifier for Advertisers en geven Google en derde partijen de mogelijkheid om de browse-activiteit van gebruikers in kaart te brengen. Schrems' organisatie Noyb stelt dat het gaat om een 'enigszins verborgen id' die Google en alle apps op de telefoon in staat stellen de gebruiker te tracken.

Deze trackers vereisen de toestemming van de gebruiker, maar die verplichting wordt door Google genegeerd, aldus Noyb. Google zou de identifiers zonder toestemming installeren en geen optie geven aan Android-gebruikers om ze te verwijderen. Noyb stelt dat gebruikers alleen de identifier kunnen resetten, waarna er vervolgens automatisch een nieuwe tracking-id wordt aangemaakt ter vervanging. Daarmee zou de tracking niet gestopt worden, noch zou de verzamelde data verwijderd worden.

Op basis hiervan heeft de organisatie een klacht ingediend bij de Franse privacywaakhond. Noyb wil dat deze Franse organisatie actie onderneemt en een onderzoek instelt naar Googles trackingpraktijken en dat het Google dwingt om te voldoen aan de geldende privacyregels. Ook wil Noyb dat er boetes worden opgelegd als er wordt geconstateerd dat er daadwerkelijk in strijd met de regels wordt gehandeld. Het gaat hier vooral om artikel 5 lid 3 van de e-Privacy-richtlijn, waarin is opgenomen dat gebruikers geïnformeerd moeten zijn en het recht moeten hebben om toestemming te weigeren.

Volgens Noyb worden deze Android Advertising Identifiers gecreëerd zonder dat de gebruiker er weet van heeft en er dus toestemming voor heeft kunnen geven. Deze identifier is volgens Schrems te beschouwen als een soort kenteken bij auto's. "Beeld je in dat er gekleurd poeder op je handen en voeten zit waarmee elke handeling wordt gemarkeerd: alles wat je aanraakt binnen het mobiele ecosysteem. En je kan het niet verwijderen, je kan alleen de kleur aanpassen. Dat is waar het bij het Android Advertising ID over gaat", zegt Stefano Rossetti, een privacyadvocaat van Noyb.

De Franse autoriteit kan direct een besluit nemen, zonder dat er overeenstemming nodig is van andere Europese autoriteiten, zoals wel het geval is bij geschillen over de GDPR. In de EU zijn ongeveer 450 miljoen mobiele telefoons in gebruik, waarvan 306 miljoen Android gebruiken. Volgens Noyb gebruiken die vrijwel allemaal de tracker van Google. De scope van deze Android Advertising Identifiers is dan ook enorm, stelt Noyb. De organisatie diende een paar maanden geleden al vergelijkbare klachten in tegen Apple.