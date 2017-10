Ierse rechter verwijst Schrems-zaak over datatransfers door naar EU-Hof

De hoogste Ierse rechtbank heeft besloten een zaak die was aangespannen door de Ierse privacywaakhond DPA doorverwezen naar het Europese Hof. De zaak gaat over zogenaamde modelcontracten, die bedrijven gebruiken voor datatransfers naar de VS.

Volgens een document dat de Oostenrijker Max Schrems heeft opgesteld, gaat de zaak om de vraag of modelcontracten net als de Safe Harbour-regeling' geschikt zijn om persoonsgegevens van bugers buiten de EU op te slaan. Het EU-Hof verklaarde Safe Harbour twee jaar geleden ongeldig, na een rechtszaak door Schrems, waarin hij betoogde dat door de Snowden-onthullingen duidelijk is geworden dat zijn Facebook-gegevens niet veilig in de VS konden worden opgeslagen.

Nadat de regeling niet meer beschikbaar was, maakte Facebook gebruik van een ander middel om gegevens in de VS op te slaan. De EU heeft deze modelcontracten, oftewel standard contractual clauses, goedgekeurd. Schrems en naderhand ook de Ierse privacywaakhond vinden dat de rechter de modelcontracten ook ongeldig moeten verklaren.

Daarbij verschillen de meningen in het opzicht dat Schrems vindt dat de DPA meteen een oordeel over de modelcontracten had kunnen vellen toen hij een klacht had ingediend. De waakhond wees die klacht af. Nadat Safe Harbour niet meer bestond veranderde de waakhond echter van mening en diende zelf een zaak in met het doel om een verwijzing naar het EU-Hof voor elkaar te krijgen. Dat is nu gelukt, schrijft persbureau Reuters. De zaak speelt in Ierland, omdat daar Facebooks Europese vestiging is.

Hoewel de Safe Harbour-regeling inmiddels is vervangen door het zogenaamde Privacy Shield, kan de huidige zaak veel gevolgen hebben voor bedrijven die nog gebruikmaken van modelcontracten. Ook het Privacy Shield zelf ligt onder vuur, waardoor het niet ondenkbaar is dat beide middelen de toetsing door de rechter niet doorstaan. Digital Rights Ireland diende een klacht in tegen de overeenkomst. De EU en de VS rondden onlangs de eerste jaarlijkse evaluatie van de Safe Harbour-opvolger op, maar repten niet over problemen.