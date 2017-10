ANWB waarschuwt 95.000 klanten voor datalek

De reis- en verkeersorganisatie ANWB heeft een deel van zijn leden gewaarschuwd voor een datalek in zijn webwinkel. Daarbij waren gegevens van 95.000 klanten toegankelijk. Daarbij ging het bij 87.500 mensen om e-mailadressen, betaalvoorkeuren, adressen, telefoonnummers en namen.

Volgens een ANWB-woordvoerder was er een kleinere groep, waarvan alleen het e-mailadres publiekelijk beschikbaar was. De twee groepen zijn met verschillende e-mails op de hoogte gesteld van het incident. De woordvoerder legt uit dat er een filter door een menselijke fout van een it-leverancier verkeerd was ingesteld, waardoor de gegevens via Google te vinden waren. Doordat de ANWB eerst de resultaten uit de zoekmachine wilde verwijderen, duurde het tot dinsdag om mensen op de hoogte te stellen. De ANWB ontdekte het lek bijna twee weken geleden, op 21 september.

Data als inloggegevens en bank-en creditcardgegevens waren volgens de organisatie niet in te zien. De organisatie heeft het datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In de mail die de ANWB naar zijn klanten verstuurde, waarschuwt de organisatie dat de gegevens voor phishing gebruikt kunnen worden en roept de getroffen leden dan ook op om waakzaam te zijn. De organisatie verwijst klanten naar een pagina over phishing op zijn website, waar ze meer informatie kunnen vinden. "We balen hier ontzettend van", aldus de woordvoerder.