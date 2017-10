Nobelprijs natuurkunde gaat naar ontdekking zwaartekrachtgolven

De Nobelprijs voor natuurkunde is uitgereikt aan drie wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015. Het bestaan daarvan was daarvoor alleen beschreven in Einsteins relativiteitstheorie.

Hoewel Einstein voorspelde dat de golven nooit zouden worden gemeten, gebeurde dat twee jaar geleden toch met behulp van twee detectors van het Laser Interferometry Gravitational-wave Observatory, aldus de Zweede wetenschapsacademie. De organisatie reikt de helft van de prijs uit aan Rainer Weiss, terwijl de andere helft in handen komt van Barry Barish en Kip Thorne. In totaal bestaat de prijs uit 9 miljoen Zweedse kronen, wat omgerekend neerkomt op bijna 940.000 euro.

Het LIGO-project is een samenwerkingsverband van meer dan duizend wetenschappers uit twintig verschillende landen. De wetenschappers kregen de prijs omdat ze 'door hun enthousiasme en doorzettingsvermogen onmisbaar waren voor het succes van het project'. Aan de ontdekking op 14 september 2015 ging veertig jaar onderzoek vooraf. Wetenschappers hadden in de jaren zeventig een laserinterferometer ontwikkeld waarmee ruis uit de metingen kon worden gehouden.

De 4km lange detectors in de VS namen twee jaar geleden Gravitation Wave 150914 waar, een van de rimpelingen die ontstonden door het versmelten van twee zwarte gaten, op ongeveer 1,3 miljard lichtjaar van de aarde. Uit de gegevens die met de detectors verzameld konden worden, bleek dat de zwarte gaten 75 keer per seconde om elkaar draaiden vlak voordat ze versmolten. De massa van het zwarte gat dat door de versmelting ontstond was gelijk aan dat van 62 keer de massa van de zon.

Zwaartekracht bestaat door het vervormen van de ruimtetijd onder invloed van massa. Bij het versnellen van zeer zware objecten door de ruimte zou de ruimtetijd gaan rimpelen, zo luidde de theorie van Einstein. Dit laatste is door de wetenschappers waargenomen, waarbij de snel om elkaar draaiende zwarte gaten voor de golven zorgden.

Afbeelding via nobelprize.org