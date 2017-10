Astronomen hebben zwaartekrachtgolven van botsende neutronensterren gedetecteerd

Wetenschappers hebben zwaartekrachtgevolgen gedetecteerd die afkomstig zijn van twee botsende neutronensterren. Het is voor het eerst dat deze rimpelingen in ruimtetijd zijn waargenomen bij twee samensmeltende neutronensterren, waarbij ook lichtgolven zijn gemeten.

De samensmelting van de neutronensterren vond plaats in een sterrenstelsel op een afstand van 130 miljoen lichtjaar van de aarde. Bij de botsing, waarbij mogelijk een zwart gat is ontstaan, ontstonden niet alleen zwaartekrachtgolven, maar ook elektromagnetische golven zoals licht- en radiogolven en gammastraling. De ontdekking van Gravitation Wave 170817 is op 17 augustus gedaan door het combineren van de meetgegevens van twee laser-interferometers, de Amerikaanse LIGO, of Laser Interferometry Gravitational-wave Observatory, en de vergelijkbare detector Virgo in Cascina, Italië.

Door het waarnemen van zwaartekrachtgolven wisten de wetenschappers zeker dat het ging om het samensmelten van twee neutronensterren. De radiogolven, die nog steeds worden opgevangen en waarschijnlijk nog wel maanden of zelfs jaren gedetecteerd kunnen worden, kunnen uiteindelijk helpen om vragen te beantwoorden over hoeveel energie er vrijkwam bij de explosie, hoeveel massa er vrijkwam en in welke omgeving de explosie plaatsvond. De radiogolven zijn sinds 2 september gedetecteerd door allerlei radiotelescopen over de wereld; deze werden na de detectie van Gravitation Wave 170817 gericht op het sterrenstelsel waar de zwaartekrachtgolven vandaag kwamen.

Volgens de onderzoekers is dit de eerste keer dat een samensmelting van twee neutronensterren ondubbelzinnig is gedetecteerd. Dergelijke samensmeltingen worden gezien als de waarschijnlijke oorzaak van een bepaald type van gammastralinguitbarstingen. Op basis van de gegevens kunnen de theorieën over hoe gammastralinguitbarstingen werken, worden getest. Uit lichtmetingen afkomstig van de massa die bij de explosie is weggeblazen, blijkt dat dit materiaal vol zat met synthetisch gevormde elementen. Dat lijkt een bevestiging van vele eerdere onderzoeken en theorieën die ervan uitgaan dat de versmelting van neutronensterren krachtig genoeg is om elementen als goud, platinum of lood te vormen.

De twee neutronensterren hadden ongeveer de massa van anderhalf keer onze zon, en hebben grofweg een straal van 10 km; de dichtheid van deze overblijfselen van de twee imploderende sterren is enorm. De explosie die ontstond bij de botsing was 1000 keer krachtiger dan een normale supernova, de explosie van een ster aan het einde van zijn levensfase. Eerdere waarnemingen van samensmeltende zwarte gaten duurden slechts een seconde, maar de zwaartekrachtgolven van Gravitation Wave 170817 waren 100 seconden lang detecteerbaar. Een flits gammastraling was twee seconden na de zwaartekrachtgolven te zien.

De detectie van de zwaartekrachtgolven van de twee neutronensterren is pas de vijfde keer dat deze rimpelingen in ruimtetijd zijn waargenomen. Twee jaar geleden werd het bestaan van zwaartekrachtgolven aangetoond. Wetenschappers maakten bij de metingen gebruik van beide laserinterferometers in de Verenigde Staten en Italië. De onderzoekers maakte in februari 2016 bekend dat in zowel de VS als in Italië minuscule rimpelingen in ruimtetijd zijn waargenomen. Dat gebeurde op 14 september 2015 met twee detectors van het LIGO. Onlangs is de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend aan drie wetenschappers van het LIGO-project.

Gravitation Wave 150914, die op 14 september 2015 werd gedetecteerd met 4km lange detectors in de VS, waren rimpelingen die ontstonden door het versmelten van twee zwarte gaten, op ongeveer 1,3 miljard lichtjaar van de aarde. Uit de gegevens die met de detectors verzameld konden worden, bleek dat de zwarte gaten 75 keer per seconde om elkaar draaiden vlak voordat ze versmolten. De massa van het zwarte gat dat door de versmelting ontstond, was gelijk aan 62 keer de massa van de zon.

Einstein voorspelde het bestaan van zwaartekrachtgolven al zo'n honderd jaar geleden. Ze maken deel uit van zijn relativiteitstheorie. Hij dacht overigens dat de golven nooit gemeten zouden worden. Zwaartekracht bestaat door het vervormen van de ruimtetijd onder invloed van massa. Bij het versnellen van zeer zware objecten door de ruimte zou de ruimtetijd gaan rimpelen, zo luidde de theorie van Einstein. Dit laatste is door de wetenschappers waargenomen, waarbij de snel om elkaar draaiende zwarte gaten voor de golven zorgden. Tweakers schreef een uitgebreider artikel over de ontdekking.

De onderzoekers hebben over de ontdekking gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science, onder de titel A radio counterpart to a neutron star merger.