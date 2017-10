Overwatch heeft 35 miljoen spelers

Blizzard heeft bekendgemaakt dat de game Overwatch inmiddels in totaal 35 miljoen spelers telt. Eind april waren werd het aantal van 30 miljoen spelers gehaald, wat betekent dat er in ruim vijf maanden 5 miljoen spelers zijn bijgekomen.

Blizzard maakte het aantal spelers bekend via zijn Twitter-kanaal. Het aantal van 35 miljoen is verspreid over de PlayStation 4, Xbox One en de pc. Blizzard heeft echter geen nadere details over dit laatste cijfer bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of deze 35 miljoen ziet op het aantal verkochte exemplaren of het aantal actieve speleraccounts.

De groei van het aantal spelers van Overwatch is wel aan het afremmen. Eind januari werd het aantal van 25 miljoen bereikt, en eind april zat dat aantal al op 30 miljoen; er kwamen toen dus 5 miljoen spelers bij in drie maanden tijd. De stap van 30 naar 35 miljoen spelers heeft ruim twee maanden langer geduurd.

Het bedrijf bracht de shooter in mei vorig jaar uit; de game is nu een jaar en vier maanden oud. Begin augustus meldde Blizzard vervolgens dat het aantal spelers naar 15 miljoen was gegroeid, nadat halverwege juni al het aantal van 10 miljoen was overschreden.

De studio voegt regelmatig nieuwe zaken aan de game toe. Op dit moment is het jaarlijks terugkerende Halloween-evenement van Overwatch actief, genaamd Halloween Terror. Spelers hebben tijdens dit evenement onder andere toegang tot een de speciale co-op-spelmodus, Junkenstein Revenge, waarbij vier spelers een poort moeten verdedigen tegen vijanden. Daarnaast zijn er speciale Halloween-items te verkrijgen.