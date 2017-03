Door Julian Huijbregts, woensdag 1 maart 2017 12:09, 20 reacties • Feedback

Blizzard heeft een Game Browser toegevoegd aan de shooter Overwatch. De browser is een toevoeging aan de Custom Game-modus, waarin spelers zelf sessies met eigen spelregels kunnen maken. Met de browser is het mogelijk om sessies van anderen te vinden.

Overwatch-spelers kunnen via de Custom Game-modus een sessie starten met spelregels naar keuze. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld 'Hero abilities' en bewegingssnelheid aan te passen of spelers meer 'health' te geven of meer schade te laten aanrichten met hun wapens. Ook zijn er Capture the Flag-versies van de maps Nepal, Lijiang Tower, Ilios en Oasis toegevoegd.

Het is mogelijk om sessies publiek te maken, zodat ze voor iedereen in de Game Browser zijn te zien. Privésessies zijn ook mogelijk, zodat spelers alleen op uitnodiging kunnen deelnemen. Verder is er een 'friends only'-optie.

Via de Game Browser kan gezocht worden naar sessies met bepaalde regels. Daarvoor kunnen spelers een keyword opgeven, of de lijst filteren op speelveld, modus of personage. Volgens Blizzard is de Game Browser een eerste versie en krijgen spelers later met een nieuwe versie nog meer controle.

Samen met het uitbrengen van de Game Browser heeft Blizzard een flink aantal aanpassingen doorgevoerd in Overwatch. De volledige patchnotes met uitleg over alle veranderingen aan de maps en personages staan op het forum van Blizzard.