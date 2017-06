Blizzard wijzigt beloningssysteem in Hearthstone en Overwatch

Blizzard heeft wijzigingen aangekondigd voor het beloningssysteem in twee van zijn games, Overwatch en Hearthstone. Zo zorgt het bedrijf ervoor dat spelers minder dubbele kaarten en voorwerpen krijgen in respectievelijk loot boxes en card packs.

In een aankondiging op het Hearthstone-blog maakt game director Ben Brode bekend dat met de komst van de nieuwe uitbreiding voor het kaartspel spelers geen legendaries meer zullen krijgen die zij al bezitten. Momenteel is het mogelijk dat spelers een dergelijke zeldzame kaart uit een card pack ontvangen, ook al hebben zij deze al in hun verzameling.

Bovendien zullen er nooit meer dan twee dezelfde kaarten in een enkel pack zitten en krijgen spelers gegarandeerd een legendary bij de eerste tien packs uit een nieuwe set. Een soortgelijke verandering heeft Blizzard voor zijn shooter Overwatch aangekondigd. In een video legt game designer Jeff Kaplan uit dat er minder dubbele cosmetic items uit loot boxes tevoorschijn zullen komen. Hij zegt echter niet dat hij dubbele items volledig wil uitbannen.

De populaire shooter zorgde voor een omzet van 1 miljard dollar sinds zijn release in mei 2016, zo bleek een maand geleden. Het aantal spelers van de game groeit gestaag, zo werd in april bekend dat er inmiddels 30 miljoen mensen de game spelen. Hearthstone, dat in tegenstelling tot Overwatch gratis is, heeft 70 miljoen spelers.