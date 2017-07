Blizzard kondigt Hearthstone-uitbreiding Knights of the Frozen Throne aan

Blizzard heeft een nieuwe uitbreiding van zijn kaartspel Hearthstone aangekondigd. De uitbreiding heet Knights of the Frozen Throne en introduceert een nieuw kaarttype, waarmee 'heroes' in Death Knights veranderen. Het thema van de uitbreiding is de strijd tegen de Lich King.

In de aankondiging laat Blizzard weten dat de uitbreiding in augustus uitkomt. Het verhaal van de uitbreiding draait om het continent Northrend uit World of Warcraft, waar spelers uiteindelijk de Ice Crown Citadel moeten bereiken om de Lich King te trotseren. Hij is een leider van de Scourge, een van de ondode facties uit Azeroth. De Lich King heeft elk van de negen heroes in Hearthstone uit de dood laten herrijzen en ze getransformeerd tot ondode Death Knights.

Een belangrijke toevoeging is de introductie van de herokaart. De Death Knight wordt niet als een tiende heroklasse aan de game toegevoegd, maar komt via de herokaart alsnog beschikbaar. Deze Death Knight-herokaarten zijn geen spreuk, wapen of 'minion'; als een speler de herokaart inzet, verandert de gebruikte hero in een Death Knight en krijgt de hero nieuwe krachten. Zo kan de Hunter veranderen in Deathstalker Rexxar, waarbij er extra 'armor' bijkomt, schade wordt toegebracht aan vijandige minions. Daarbij verandert ook de herokracht, waarmee een monsterlijk beest kan worden gemaakt. Knights of the Frozen Throne introduceert in totaal 135 nieuwe kaarten. Daaronder zitten nogal wat monsters en zombies uit het leger van de Scourge.

Blizzard voegt met de uitbreiding ook 'lifesteal' toe aan Hearthstone. Als er via een lifestealkaart met een spreuk of minion een bepaalde hoeveelheid schadepunten aan een tegenstander wordt toegebracht, krijgt de hero dezelfde hoeveelheid punten terug om zichzelf te helen. Verder introduceert de uitbreiding een gratis soloavontuur, waarbij er acht eindbazen zijn, waaronder enkele bekende namen uit World of Warcraft, zoals Professor Putricide. Spelers krijgen een willekeurige legendarische Death Knight-kaart als de proloog wordt voltooid. Als de Lich King wordt verslagen, krijgen spelers drie kaartpakketten.

Trailer van Knights of the Frozen Throne

Uitleg over Knights of the Frozen Throne