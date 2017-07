Marktaandeel AMD-cpu's blijft dalen onder gebruikers van Steam

Uit cijfers van de Steam Hardware Survey blijkt dat het marktaandeel van AMD-cpu's onder gebruikers van het platform is gedaald ten opzichte van Intel. Wel is er een kleine stijging te zien in het gebruik van processors met acht cores, wat mogelijk toe is te schrijven aan Ryzen.

Volgens de cijfers van juni heeft 19 procent van de Steam-gebruikers een pc met AMD-processor. Het aandeel van Intel staat op 81 procent. Aan het begin van dit jaar was het aandeel van AMD iets groter, zo'n 21,8 procent. De release van de Ryzen-processors lijkt daarmee vooralsnog geen positieve invloed gehad te hebben op het marktaandeel van AMD onder gamers.

Wel is in de gedetailleerde statistieken te zien dat het aantal gebruikers met een octacoreprocessor iets is gegroeid. De AMD Ryzen 7-processors hebben acht cores en zestien threads en hoewel er ook Intel-processors zijn met die configuratie, zijn die veel duurder. Vermoedelijk wordt de stijging in octacores veroorzaakt door de komst van de Ryzen-processors. Het aantal Steam-gebruikers met een octacore-cpu is nu 0,47 procent. Vorige maand was dat 0,41 procent. In maart, de maand dat AMD zijn Ryzen-proceccors uitbracht, was dat percentage 0,32 procent.

Aantal cores Februari Maart April Mei Juni Verschil mei/juni 2 cores 45,63% 43,84% 43,39% 44,80% 41,58% -3,22% 4 cores 48,14% 50,08% 50,60% 49,21% 52,59% +3,38% 8 cores 0,24% 0,32% 0,38% 0,41% 0,47% +0,06%

Cijfers van Passmark laten juist zien dat AMD aan terrein wint. Volgens de maker van benchmarksoftware is het marktaandeel sinds het begin van dit jaar gegroeid van 18,1 naar 24,4 procent. Het is voor het eerst in jaren dat er een duidelijke stijging is te zien in de cijfers van Passmark.

Het is echter de vraag in hoeverre die cijfers overeenkomen met daadwerkelijk marktaandeel. Het is niet bekend op hoeveel gebruikers de cijfers van Passmark zijn gebaseerd en bovendien is het mogelijk dat de nieuwe Ryzen-processors relatief vaker voor benchmarks gebruikt worden in vergelijking met de Intel-processors die al langer op de markt zijn en waarvan de resultaten al bekend zijn.

Cijfers van Passmark