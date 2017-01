Door Mark Hendrikman, dinsdag 3 januari 2017 12:36, 67 reacties • Feedback

Het aandeel Steam-gebruikers dat Windows 10 gebruikt is voor het eerst voorbij de 50 procent gegaan. Dat zou blijken uit cijfers die Valve heeft gepubliceerd op basis van eigen onderzoek. Windows 7 heeft ook nog een aanzienlijke aanhang.

De cijfers beslaan december 2016 en geven alleen relatieve hoeveelheden weer en geen absolute. In de resultaten van de enquête is te zien dat de 64bit-versie van Windows 10 draait op 49,1 procent van de computers van respondenten. Een kleine 1,25 procent draait op 32bit, wat het totaal brengt op 50,35 procent. Op de tweede plaats staat Windows 7, met een gecombineerd 32- en 64bit-percentage van 33,87. Windows 8 heeft 8,76 procent, Vista 0,19 procent en XP 1,15 procent. Van november op december is het aandeel van ieder Windows-OS afgenomen op Windows 10 na.

Verder staat er in de resultaten dat 58,84 procent van de respondenten een Nvidia-videokaart heeft. De GTX 970 is de populairste videokaart van dat merk met exemplaren bij 4,64 procent van de respondenten. 23,28 procent gebruikt AMD en 17,41 procent heeft een Intel-gpu.

De cijfers zijn afkomstig van de Steam Hardware Survey. Dat is een automatische enquête waaraan gebruikers periodiek gevraagd worden mee te doen. Als een gebruiker instemt, worden gegevens over zijn hard- en software verzameld en verzonden naar Valve. Ze zijn ook vrij om het verzoek om deelname gewoon weg te klikken. Het is niet duidelijk hoeveel respondenten de enquêtes hebben. Steam zelf had in februari van 2015 ongeveer 125 miljoen gebruikers. Hoeveel daarvan ook regelmatig actief zijn, is niet duidelijk. In de afgelopen 48 uur waren er maximaal ongeveer 14 miljoen gebruikers online.

Opvallend is dat NetMarketShare, dat zijn cijfers haalt uit bezoeken aan 40.000 verschillende websites, juist meldt dat het merendeel van gebruikers nog op Windows 7 zit: 48,34 procent. Windows 10 heeft volgens hen een aandeel van 24,36 procent. In november waren dat nog respectievelijk 47,17% en 23,72%. Dat betekent dat Windows 7 niet alleen een groter aandeel heeft, maar van november op december ook een sterkere groei doormaakte dan Windows 10.