Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 12:25, 29 reacties • Feedback

Valve heeft een nieuwe statistiekenpagina online gezet die inzicht geeft in het aantal vragen die de klantenservice van Steam krijgt en hoeveel er afgehandeld worden. Met de pagina wil Valve laten zien dat de ondersteuning op Steam verbeterd is.

De nieuwe statistiekenpagina toont geen data van voor februari, maar de grafiek laat zien dat verzoeken aan de klantenservice begin februari veel langer bleven liggen dan nu. Dagelijks krijgt de supportafdeling zo'n 60.000 tot 100.000 verzoeken binnen. Begin februari werd het overgrote deel daarvan niet opgepakt. Het aantal verzoeken dat wacht op een antwoord, is sindsdien gedaald naar minder dan 10.000 per dag.

Ook toont de pagina het soort verzoeken dat de klantenservice binnen heeft gekregen in de afgelopen 24 uur en hoe lang het duurt om dergelijke verzoeken af te handelen. In de meeste gevallen gaat het om mensen die geld terugvragen voor games die ze gekocht hebben. Het afhandelen daarvan duurt minder dan twee uur tot anderhalve dag volgens de pagina. Verzoeken rondom de beveiliging en voor het herstellen van accounts worden volgens de pagina in minder dan zeventien uur afgehandeld.

Valve zegt in een blog dat het in de afgelopen jaren veel commentaar heeft gekregen over de klantenservice op Steam. Het bedrijf stelt dat de ondersteuning in de afgelopen jaren flink is verbeterd, onder meer door het verbeteren van de supportwebsite en het aannemen van meer mensen. Met de statistiekenpagina wil Valve de ondersteuning naar eigen zeggen transparanter maken.