Door Sander van Voorst, vrijdag 10 februari 2017 20:17, 34 reacties • Feedback

Valve heeft aangekondigd dat het stopt met het Greenlight-programma op Steam, waarmee gebruikers invloed kunnen uitoefenen op uit te brengen games. Het bedrijf vervangt Greenlight door Steam Direct, dat in het voorjaar beschikbaar moet komen.

In de aankondiging laat Valve weten dat het nieuwe programma een directere manier voor ontwikkelaars is om hun games op Steam aan te bieden. Om voor het programma in aanmerking te komen, moeten de ontwikkelaars van tevoren bijvoorbeeld persoonlijke informatie en belastinginformatie delen. Volgens Valve is het proces vergelijkbaar met het 'aanvragen van een bankrekening'. Vervolgens betalen ontwikkelaars een bedrag per titel die zij willen aanbieden. Dit bedrag kan door Valve teruggestort worden. Daarmee lijkt er een einde te komen aan het verzamelen van stemmen van Steam-gebruikers.

Over het instapbedrag zegt het bedrijf dat er nog geen hard getal te noemen is, omdat uit feedback van studio's en ontwikkelaars blijkt dat voorgestelde bedragen uiteenlopen van honderd tot vijfduizend dollar. Valve wil op dat vlak nog meer feedback verzamelen voordat het een definitief bedrag vaststelt. De invoering van Steam Direct 'is nog maar het begin' en moet opgevolgd worden door andere verbeteringen aan de Steam-winkel en de content pipeline.

De beslissing om met het in 2012 geïntroduceerde Greenlight te stoppen, heeft ermee te maken dat het programma tekortschoot als het ging om de 'pijpleiding' voor games en om het aanbod dat Steam-gebruikers graag wilden zien, aldus Valve. Twee Steam-teamleden zeggen tegen Venture Beat dat Greenlight een goede opstap was en dat het geholpen heeft veel problemen op te lossen. Nu zou Valve minder in de weg willen staan en nieuwe games sneller op Steam willen laten uitkomen. Greenlight zou ertoe hebben geleid dat meer dan honderd games die via het programma zijn uitgekomen elk meer dan een miljoen dollar hebben opgebracht.