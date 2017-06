Door Sander van Voorst, woensdag 7 juni 2017 09:44, 21 reacties • Feedback

Valve heeft nadere details bekendgemaakt over Steam Direct, waaronder de datum waarop de release plaatsvindt. De vervanger van het Greenlight-programma wordt op 13 juni geļntroduceerd. Greenlight is intussen al uitgeschakeld.

Valve maakt bekend dat het niet meer mogelijk is om games via Greenlight in te sturen en dat ook het stemmen op games uitgeschakeld is. Volgende week moet dan de overgang naar Steam Direct plaatsvinden. Er zijn nog ongeveer 3400 games die wachten op Greenlight-goedkeuring. Valve heeft een team aangewezen om deze spellen te beoordelen en meldt dat het zoveel mogelijk spellen probeert goed te keuren, zolang er geen aanwijzingen zijn om dit niet te doen.

Vorige week maakte Valve bekend dat ontwikkelaars honderd dollar moeten betalen om hun spel via Steam Direct te publiceren. Dat bedrag krijgen ze terug zodra de game duizend dollar heeft binnengehaald. De redenering is dat daarmee de drempel voor ontwikkelaars zo laag mogelijk moet blijven. Nadat een ontwikkelaar de nodige informatie heeft ingevuld, zoals bank- en belastinggegevens, kan hij of zij de game aanbieden. Een Valve-team controleert de game dan nog, door hem te installeren, op schadelijke inhoud, juiste configuratie en overeenkomst met de beschrijving.

Valve kondigde Steam Direct in januari aan als vervanging voor Greenlight. De beslissing om met het in 2012 geïntroduceerde Greenlight te stoppen, heeft ermee te maken dat het programma tekortschoot als het ging om de 'pijpleiding' voor games en om het aanbod dat Steam-gebruikers graag wilden zien, aldus Valve. Steam Direct moet een directer en voorspelbaarder proces opleveren om een spel via Steam te publiceren.