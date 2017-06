Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017 20:07, 18 reacties • Feedback

Valve heeft bekendgemaakt dat ontwikkelaars een bedrag van 100 dollar moeten betalen om hun game via Steam Direct uit te brengen. Dit is de opvolger van Greenlight, waarmee de Steam-community kan stemmen op nieuwe games.

Volgens Valve krijgen ontwikkelaars het betaalde bedrag terug. Dat gebeurt alleen als de opbrengsten van het spel hoger zijn dan de het betaalde bedrag. Is dat niet zo, dan houdt Valve het geld, aldus Polygon. Dat moet ervoor zorgen dat ontwikkelaars geen spellen publiceren die de Steam-winkel vervuilen. Het bedrijf zegt dat het nauwkeurig wil kijken naar het soort spellen dat wordt aangeboden om te reageren op ongewenste verschijnselen.

In eerste instantie dacht Valve aan bedragen tussen de honderd en vijfduizend dollar. In de loop van de tijd richtte het bedrijf zich meer op een bedrag rond de 500 dollar, maar door feedback van de community is de prijs uiteindelijk 100 dollar geworden. Daarmee wil het bedrijf de drempel zo laag mogelijk houden. Daarnaast wil Valve het algoritme verbeteren dat ten grondslag ligt aan de Steam-winkel, zodat spelers eenvoudiger games kunnen vinden die voor hen interessant kunnen zijn.

Verder moet het systeem voor Curators enkele verbeteringen krijgen. Curators kunnen momenteel bepaalde games uitlichten en spelers kunnen ervoor kiezen om een Curator te volgen om suggesties voor interessante games te krijgen. Door de wijzigingen moeten de Curators gebruik kunnen maken van diensten als YouTube en zijn zij bijvoorbeeld in staat om lijsten met spellen te creëren. Daarnaast krijgen zij vervroegd toegang tot games.

Valve kondigde Steam Direct in januari aan als vervanging voor Greenlight. De beslissing om met het in 2012 geïntroduceerde Greenlight te stoppen, heeft ermee te maken dat het programma tekortschoot als het ging om de 'pijpleiding' voor games en om het aanbod dat Steam-gebruikers graag wilden zien, aldus Valve. Wanneer Steam Direct precies uitkomt, is nog niet duidelijk.