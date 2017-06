Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017 20:57, 8 reacties • Feedback

Microsoft heeft bekendgemaakt deze week geen verdere Insider-builds uit te brengen. Eerder deze week had het bedrijf per ongeluk twee 16212-builds gepubliceerd die bij veel Windows 10-gebruikers voor problemen zorgen. Zo raakten apparaten na installatie in een boot loop.

Microsoft schrijft dat de fout ontstond door een 'onbedoelde deployment naar een engineeringsysteem dat controleert welke builds voor Insiders beschikbaar komen'. Het gaat om de build rs_edge_case voor pc en om rs_iot voor Windows 10 Mobile. In het eerste geval adviseert het Redmondse bedrijf een roll-back uit te voeren. Daarvoor hebben gebruikers tien dagen de tijd. Een andere mogelijkheid is het wachten op een nieuwe build.

Mobiele gebruikers raadt Microsoft aan om de Windows Device Recovery Tool uit te voeren en opnieuw te flashen. De build kan op mobiele apparaten niet geïnstalleerd worden en zorgt voor een boot loop, aldus Microsoft. Na het flashen kunnen gebruikers opnieuw lid worden van het Insider-programma. Als de update is gedownload maar niet geïnstalleerd, is een reset van het toestel nodig.

Het bedrijf stelt dat de onbedoelde builds slechts naar een klein aantal Insiders zijn uitgegaan en verontschuldigd zich voor de veroorzaakte problemen.