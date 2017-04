Door Olaf van Miltenburg, woensdag 26 april 2017 13:19, 58 reacties • Feedback

Microsoft is begonnen met de distributie van de Creators Update voor Windows 10 Mobile naar gebruikers van Windows-telefoons. Het bedrijf brengt de release gefaseerd uit. De update komt uit voor dertien modellen.

De verstrekking van de Creators Update naar de smartphones verloopt in fases, meldt Microsoft-medewerker Dona Sarkar van de Windows Insiders-community. De release is beperkt tot dertien modellen, waaronder de HP Elite x3, de Alcatel Idol 4s en de Lumia 650 en 950 van Microsoft zelf. Neowin haalt AdDuplex aan dat claimt dat die dertien toestellen 60,8 procent van alle Windows Phone-toestellen uitmaken.

Wie een andere toestel met Windows 10 Mobile bezit, blijft op de Anniversary Update. Windows Insider-gebruikers met een niet ondersteund toestel kunnen wel de Creators Update en volgens update installeren, via de Release Preview. Dat meldt Microsoft via de Feedback Hub, waarbij het bedrijf waarschuwt dat er geen ondersteuning is en gebruikers het op eigen risico doen.

De Creators Update brengt onder andere een snooze-functie naar Edge-tabs, die Cortana een herinnering laat geven om de tab later weer te openen. Daarnaast kan Edge epub-boeken openen en voorlezen, kunnen softwareupdates gepauzeerd worden, laat Windows je geheugenkaarten versleutelen en is er een optie om alle apps op de achtergrond te sluiten.

Toestellen die de Creators Update krijgen: