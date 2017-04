Door Joris Jansen, woensdag 26 april 2017 14:07, 7 reacties • Feedback

Cassini is woensdagochtend begonnen met de eerste baan om Saturnus, waarbij de ruimtesonde tussen Saturnus en de ringen door zal vliegen. De sonde zal deze baan om Saturnus wekelijks en in totaal 22 keer voltooien en daarna op 15 september verbranden in de atmosfeer van Saturnus.

De Cassini-Huygens-sonde is volgens NASA om 11.00 uur Nederlandse tijd begonnen aan het vluchtgedeelte waarbij de sonde bijzonder dicht langs Saturnus scheert en daarbij gebruikmaakt van het 2400 kilometer brede gat tussen de planeet en diens ringen. Dit vluchtgedeelte is min of meer een duikvlucht, aangezien Cassini de planeet van bovenaf nadert en als het ware via een verticaal traject tussen Saturnus en de ringen door zal vliegen.

Op zaterdag vloog Cassini voor de 127e keer langs Titan, één van de 62 manen van Saturnus. Bij deze vlucht heeft de zwaartekracht van Titan ervoor gezorgd dat Cassini is gaan versnellen en zodoende in de juiste baan is gebracht. Hierdoor vliegt de ruimtesonde niet meer op een veilige afstand langs Saturnus en diens ringen, maar juist tussen de ringen en Saturnus door. Er is tijdens deze periode geen radiocontact met de sonde mogelijk; Cassini zal volgens schema in de avond van 27 april weer een radiosignaal uitzenden.

Deze vluchtfase is niet zonder risico's, omdat het niet zeker is dat de ruimte tussen de ringen en de planeet geheel vrij is van rotsblokken, ijsklompen en ruimtestof. NASA weet niet heel exact hoever de ringen, die voornamelijk uit grote en kleine ijsklompen bestaan, precies reiken. Om de gevoelige meetapparatuur van Cassini te beschermen, wordt de antenne van de ruimtesonde gebruikt om eventueel ruimtepuin op te vangen. Zelfs kleine deeltjes ruimtestof kunnen al een probleem opleveren, mede omdat Cassini tijdens deze vluchtfase zo'n 121.000 km/u vliegt.

Op 15 september, tijdens de 22e keer dat Cassini tussen de ringen en de planeet doorvliegt, zal de sonde bewust dermate dicht langs Saturnus scheren dat hij in de atmosfeer terechtkomt en daar zal verbranden. Daarmee komt na twintig jaar een einde aan de missie. De missie wordt beëindigd omdat Cassini weinig brandstof meer over heeft na 13 jaar in een baan om Saturnus te hebben gevlogen.

Als er niets zou worden gedaan en de brandstof opraakt, zullen de missieoperators op den duur de controle over de sonde verliezen. NASA wil voorkomen dat Cassini, eenmaal onbestuurbaar, op een van Saturnus' manen zoals Titan of Enceladus crasht en daar voor verontreiniging zorgt. Dat zou problematisch kunnen zijn voor toekomstige studies naar mogelijk leven op deze manen.

De missie met de Cassini-Huygens is een samenwerking tussen NASA, ESA en de Italiaanse ruimtevaartorganisatie ASI . Cassini lanceerde in 1997 aan boord van de Titan IV-raket van de Amerikaanse luchtmacht. De sonde kwam in 2004 in een baan om Saturnus. De sonde heeft tijdens zijn missie veel informatie en foto's naar de aarde gezonden over Saturnus, diens ringen en bijvoorbeeld de twee manen Titan en Enceladus.

Zo heeft NASA twee weken geleden op basis van metingen van Cassini geconcludeerd dat er waterstofmoleculen in de gaspluimen van de geiserachtige fonteinen van Enceladus zitten. Deze ontdekking wijst volgens NASA op het bestaan van hydrothermische activiteit in de oceaan van de kleine maan, die zich onder de ijslaag aan de oppervlakte bevindt. Dit maakt deze ijsmaan een interessante kandidaat voor toekomstige missies om te zoeken naar leven.