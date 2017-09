Cassini begint laatste vluchtfase alvorens te vergaan in atmosfeer van Saturnus

Ruimtesonde Cassini is begonnen aan de laatste geplande vluchtfase, waarbij de sonde op vrijdag dermate dicht langs planeet Saturnus zal scheren, dat het zal smelten in de atmosfeer. Daarmee komt na twintig jaar een einde aan de missie.

Cassini bevindt zich op dit moment nog op een afstand van 1,25 miljoen kilometer van Saturnus. Een laatste scheervlucht op een afstand van 119.000 kilometer langs de maan Titan zal de baan van Cassini om Saturnus weer iets doen veranderen, waardoor Cassini na 22 scheervluchten tussen de ringen van de Saturnus en het oppervlak van de planeet definitief zal smelten in de atmosfeer. Dat zal vrijdag gebeuren in de vroege middag.

De ruimtesonde begon op 26 april met de eerste van een laatste serie van 22 volledige banen om de planeet Saturnus. Elke baan duurde ongeveer 6,5 dagen. Zodra Cassini de atmosfeer ingaat, zal de sonde binnen vijf of zes minuten uit elkaar zijn gevallen en volledig zijn gesmolten. Tijdens dit laatste vluchtdeel zal de sonde nog zo lang als mogelijk gegevens en foto's verzamelen, en deze naar de aarde proberen te zenden. Dat kan alleen zolang de antenne nog naar de aarde gericht blijft.

Er is gekozen Cassini te laten vergaan in de atmosfeer van Saturnus. Als er niets zou worden gedaan en de brandstof raakt op, dan zullen de missieoperators op den duur de controle over de sonde verliezen. NASA wil voorkomen dat Cassini, eenmaal onbestuurbaar, op een van Saturnus' manen zoals Titan of Enceladus crasht en daar voor verontreiniging zorgt. Dat zou problematisch kunnen zijn voor toekomstige studies naar mogelijk leven op deze manen.

De missie met de Cassini-Huygens is een samenwerking tussen NASA, ESA en de Italiaanse ruimtevaartorganisatie ASI . Cassini lanceerde in 1997 aan boord van de Titan IV-raket van de Amerikaanse luchtmacht. De sonde kwam in 2004 in een baan om Saturnus. De sonde heeft tijdens zijn missie veel informatie en foto's naar de aarde gezonden over Saturnus, diens ringen en bijvoorbeeld de twee manen Titan en Enceladus.

Schematische weergave van de laatste serie banen van Cassini om Saturnus.

Animatie van de NASA over onder meer de allerlaatste vluchtfase van Cassini.