Bezoek Venus, Pluto en Saturnus-manen Enceladus en Titan via Google Maps

Het zal nog wel even duren voordat de Saturnusmaan Titan gekozen kan worden als wintervakantiebestemming, maar via Google Maps is het nu wel mogelijk om deze maan te bezoeken. Google heeft een aantal planeten en manen uit ons zonnestelsel toegevoegd.

Google heeft Maps uitgebreid zodat er nu in totaal 16 hemellichamen te zien zijn. In 2014 was het al mogelijk om onze eigen maan en Mars virtueel te bekijken, maar nu zijn ook Venus, Pluto, Mercurius en een aantal van de interessantste manen van Saturnus toegevoegd.

Gebruikers van Google Maps kunnen de hemellichamen zien en erop inzoomen voor de geografische kenmerken, door de satellietmodus in Maps te selecteren en bij de aarde ver uit te zoomen. Dan komt er een lijst tevoorschijn met alle beschikbare planeten en manen die bekeken kunnen worden.

Onder andere Enceladus, een kleine ijsmaan nabij Saturnus, is te zien. Deze maan is bijzonder interessant, omdat alle voorwaarden aanwezig zijn voor levensvormen om te kunnen gedijen. Ruimtesonde Cassini, die op 15 oktober 1997 werd gelanceerd en op 15 september dit jaar verging in de atmosfeer van Saturnus, ontdekte in april tijdens een flyby dat er waterstof zit in de geiserfonteinen van Enceladus. Dat wijst op de aanwezigheid van hydrothermische activiteit in de oceaan, die zich onder de ijslaag aan de oppervlakte van de maan bevindt.

Google heeft voor het toevoegen van de verschillende nieuwe Saturnusmanen gebruikgemaakt van de vele foto's die Cassini tijdens de missie van de manen heeft geschoten. Ondanks het feit dat de ruimtesonde veelvuldig rondjes om Saturnus heeft gevlogen, heeft Google deze ringplaneet niet opgenomen in Google Maps. Ook de andere gasreus, Jupiter, en Uranus ontbreken.