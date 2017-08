Google Maps gaat verwachte parkeerdrukte bij bestemmingen in Amsterdam weergeven

Google heeft Maps een update gegeven om in Amsterdam de verwachte drukte weer te geven bij het parkeren op bestemmingen in de stad. Die informatie is niet live, maar gebaseerd op waarnemingen van de afgelopen periode.

De functie is beschikbaar in 25 steden buiten de VS en de enige daarvan in de Benelux is Amsterdam. Het is onbekend of de functie in een later stadium ook in andere steden in de Benelux beschikbaar zal komen. Google heeft niets gezegd over de planning voor het aanbieden van de parkeerdruktefunctie in andere gebieden. Onder de nieuwe steden zijn verder onder andere Keulen, Parijs en Milaan. Voor meerdere Amerikaanse steden was de functie al beschikbaar.

Als gebruikers via Maps een route plannen, krijgen ze naast de tijd die het zal kosten om er te komen een icoontje te zien met een P erin en daarin de verwachte parkeerdrukte. De bedoeling is dat gebruikers erop voorbereid zijn en eerder vertrekken om de tijd te nemen voor het vinden van een parkeerplek.

Er zijn drie opties, namelijk Eenvoudig, Gemiddeld en Beperkt. De data komt van gebruikers die op hun telefoon Google Location History aan hebben staan en zo hun locatie elke dag de hele dag door delen met de zoekgigant. De functie dook eerder dit jaar al op in een testversie van Maps.