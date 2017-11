Google gaat wachttijden tonen bij zoekresultaten restaurants

Google gaat binnenkort bij zoekresultaten van restaurants tonen hoe lang het gebruikelijk duurt om een tafel te krijgen zonder reservering. De functie moet ook zijn weg vinden naar Google Maps.

De tijd die Google gaat tonen is een gemiddelde en is gebaseerd op geanonimiseerde data van gebruikers die hun locatiegeschiedenis aan hebben staan. Google geeft al sinds een aantal jaar bij zoekresultaten aan hoe druk een locatie of attractie is op een bepaald tijdstip. De informatie over wachttijden bij restaurants wordt geïntegreerd in dezelfde grafiek. Het is mogelijk om per uur te bekijken hoe lang het gemiddeld duurt voordat er plek vrij is.

Google gaat de functionaliteit wereldwijd invoeren en zegt dat het binnenkort beschikbaar is voor gebruikers. Wanneer het in de Benelux zichtbaar is bij zoekresultaten is niet duidelijk. Volgens het blogbericht gaat het om wachttijden van bijna een miljoen restaurants wereldwijd. Uiteindelijk moet de informatie ook zichtbaar zijn in Google Maps als gebruikers een restaurant aanklikken.