Ubisoft haalt bijna evenveel omzet uit Switch-games als uit Xbox One-games

Verkopen van games voor de Nintendo Switch waren in het afgelopen kwartaal goed voor 19 procent van de omzet van Ubisoft. Dat is vrijwel gelijk aan de Xbox One-verkopen, die 20 procent van de omzet opbrachten.

Ubisoft bracht in september Mario + Rabbids Kingdom Battle uit voor de Nintendo Switch. Hoewel de uitgever geen verkoopcijfers noemt, is uit de kwartaalcijfers op te maken dat het spel goed verkoopt. Het spel heeft voor een groot deel van de omzet gezorgd. Verder zegt de uitgever dat Assassin's Creed: Origins in de eerste tien dagen twee keer zoveel is verkocht als voorganger Syndicate. Een aantal noemt Ubisoft niet.

Ubisoft haalt steeds meer omzet uit digitale verkopen. In de eerste helft van dit jaar was meer dan de helft daarvan, 175 miljoen euro, afkomstig uit 'terugkerende uitgaven'. Dat gaat om de aanschaf van dlc en in-game items. De omzet uit de digitale verkoop van volledige games bedroeg in dezelfde periode 168 miljoen euro.

De kwartaalomzet kwam uit op 264 miljoen euro, veel meer dan het gestelde doel van 190 miljoen. Volgens de uitgever is dat naast de Switch-game te danken aan goede verkoop van Ghost Recon Wildlands en Rainbow Six Siege. Ubisoft zegt dat er maandelijks 25 miljoen mensen Rainbow Six Siege spelen.