Ubisoft-studio in Berlijn gaat vanaf 2018 aan Far Cry-games werken

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat zijn nieuwe studio in Berlijn begin 2018 opent en dat het team mee gaat werken aan games in de Far Cry-serie. Daarmee lijkt de uitgever aan te geven dat er na de komst van Far Cry 5 een nieuw deel of een uitbreiding volgt.

Volgens een blogpost van Ubisoft gaat de nieuwe studio in Berlijn meewerken aan games in de Far Cry-serie. Meer specifieke details zijn niet bekendgemaakt. De hoofdontwikkelaar van Far Cry-games is de Canadese studio Ubisoft Montreal.

Ubisoft brengt op 27 februari 2018 de game Far Cry 5 uit. Waarschijnlijk werkt de studio in Berlijn niet aan die game, omdat de studio pas begin volgend jaar opent en het spel dan vermoedelijk al zo goed als af moet zijn. Mogelijk werkt de studio aan uitbreidingen voor de game, of wordt er al gewerkt aan een eventueel nieuw deel.

In april kondigde Ubisoft aan dat er een studio in Berlijn komt. Destijds zei de uitgever nog niet aan welke games de studio zou gaan werken. Het nieuwe Ubisoft Berlijn gaat nauw samenwerken met Blue Byte, dat teams heeft in Düsseldorf en Mainz. Die Duitse gamestudio, bekend van games als The Settlers en de Anno-reeks, werd in 2001 door Ubisoft ingelijfd.