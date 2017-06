Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 00:25, 7 reacties • Feedback

Ubisoft heeft tijdens de E3-gamebeurs voor het eerst gameplaybeelden van de game getoond. In een video is te zien dat er meerdere huurlingen kunnen worden gerekruteerd waarmee je als speler kan samenwerken en gevechten kan co÷rdineren.

Op de beelden is te zien dat er een huurling met een automatisch wapen is ingehuurd; ze helpt mee om sekteleden uit te schakelen. De speler kan haar commando's geven, door bijvoorbeeld te wijzen waar ze zich moet positioneren. Daarnaast is er een hond beschikbaar, die vijanden kan aanvallen, markeren en hun wapens kan afpakken. Ook is er een piloot die met een propellervliegtuig bijstand kan verlenen en bepaalde doelwitten op aanwijzing met machinegeweren en raketten onder vuur kan nemen.

Deze karakters kunnen door de ai worden bestuurd, maar de gehele campagne kan ook in co-op gespeeld worden. Ubisoft heeft eerder al een serie van filmpjes online gezet waarin kennis gemaakt kan worden met een aantal van deze personages uit de game. Eerder werd ook al bekendgemaakt dat spelers hun eigen personage kunnen samenstellen en dat er een Map Editor komt. Ubisoft stelt dat Far Cry 5 de 'grootste aanpasbare' Far Cry-game is tot nu toe, al is het nog onduidelijk wat er nog meer is aan te passen.

Zoals eerder al bekend was, speelt de game zich af in het fictieve Hope County in de Amerikaanse staat Montana. Deze gemeenschap was altijd vredig, waar mensen hun deur niet op slot deden. Maar de gemeenschap wordt nu geterroriseerd door een fanatieke religieuze sekte, Eden's Gate. Deze sekte staat onder leiding van Joseph Seed. Hij en zijn volgelingen schuwen geen geweld en hebben wegen geblokkeerd en telefoonverkeer is niet mogelijk. Hope County is afgesloten van de buitenwereld en het is aan de speler de taak de gemeenschap te bevrijden.

Net zoals eerdere delen uit de Far Cry-reeks zijn er weer allerlei voertuigen en vliegtuigen die gebruikt kunnen worden, inclusief helikopters en tractors. Daarnaast kunnen er dieren worden ingezet en is het mogelijk om doelwitten te markeren met een verrekijker. De game verschijnt op 27 februari 2018 voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows.