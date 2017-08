Ex-topman van DICE krijgt leiding over nieuwe Ubisoft-studio in Stockholm

Ubisoft maakt bekend dat het een nieuwe studio opent in Stockholm, die samen met het Zweedse Massive Entertainment gaat werken aan de nieuwe Avatar-game. Patrick Bach, die vijftien jaar topman was van EA-studio DICE, gaat de nieuwe studio leiden.

Patrick Bach was tot november 2016 de general manager van DICE. Hij werkte bijna vijftien jaar voor de studio van uitgever EA, die voornamelijk bekend is van de Battlefield-games. Toen Bach vertrok bij DICE was niet duidelijk waarom; nu blijkt de topman bij concurrent Ubisoft aan de slag te gaan.

Ubisoft meldt in een e-mail dat de nieuwe studio in Stockholm aan verschillende AAA-games gaat werken, waaronder de nieuwe Avatar-game. In februari maakte de uitgever bekend dat die game wordt gemaakt door Massive Entertainment. Ubisoft lijfde die Zweedse studio in 2008 in. De Avatar-game speelt zich af in het universum van de film Avatar. Ook regisseur James Cameron en filmproductiemaatschappijen Lightstorm en Fox Interactive zijn betrokken bij het project.

De game wordt ontwikkeld in de Snowdrop Engine van Massive, die de studio eerder gebruikte voor Tom Clancy's The Division. Nu Ubisoft een nieuwe studio opent in Stockholm, wordt het team dat aan de Avatar-game werkt, uitgebreid. Het doel is om in de komende twee jaar een team van honderd ontwikkelaars samen te stellen voor de nieuwe studio. In april opende Ubisoft ook al twee nieuwe ontwikkelstudio's, in Bordeaux en Berlijn.

Eerder uitgebrachte aankondigingsvideo van de nieuwe Avatar-game