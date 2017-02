Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 februari 2017 18:51, 9 reacties • Feedback

Massive Entertainment, de Ubisoft-studio die Tom Clancy's The Division maakte, werkt aan een nieuwe game die zich afspeelt in het universum van de film Avatar. Ook regisseur James Cameron en filmproductiemaatschappijen Lightstorm en Fox Interactive zijn betrokken.

De game zal zich afspelen op Pandora, de fantasiewereld uit de film Avatar die in 2009 uitkwam. Het is nog niet duidelijk om wat voor game het precies gaat, maar uit de bewoordingen van de makers lijkt het om een avonturengame in een grote spelwereld te gaan.

Massive Entertainment ontwikkelt de game in zijn Snowdrop Engine, die door dezelfde gamestudio eerder werd gebruikt voor Tom Clancy's The Division. Uitgever Ubisoft zegt diezelfde game-engine te gebruiken voor een aantal andere projecten die nog niet zijn aangekondigd.

Ubisoft is voor de game een partnerschap aangegaan met filmproductiemaatschappijen Lightstorm Entertainment en Fox Interactive. Deze partijen werken samen met gamestudio Massive Entertainment. Volgens Ubisoft is het partnerschap begonnen nadat Massive een prototype van de game heeft gemaakt aan de filmstudio's toonde.

In een video kondigen de makers het spel aan, maar de beelden daarin zijn afkomstig uit de film. Het spel zal uitkomen op consoles en op de pc. Wanneer de release gepland staat en op welke platforms is niet bekend. Naast een game zijn er meerdere vervolgen op de Avatar-film in ontwikkeling. Eind 2018 moet Avatar 2 verschijnen, een direct vervolg op het eerste deel.

Het is niet de eerste keer dat Ubisoft een game maakt van Avatar. In 2009, hetzelfde jaar dat de film uitkwam, verscheen James Cameron's Avatar: The Game voor Windows, op de PS3, Xbox 360, Sony PSP, Nintendo Wii en DS. De game speelde zich af voor de gebeurtenissen in de film en kreeg op alle platforms matige cijfers van recensenten.