Disney en Tencent komen met Avatar-mmorpg voor iOS en Android

Disney en het Chinese Tencent hebben Avatar: Reckoning aangekondigd, een mmorpg voor Android en iOS. De game moet dit jaar al uitkomen voor de twee platformen en een mengsel van co-op en player versus player-gameplay bevatten.

Volgens de bekendmaking, die gedeeld wordt door meerdere media, waaronder WCCFtech, gaat het om een shootergame die is geoptimaliseerd voor touchscreen-apparaten. Het spel draait op Unreal Engine 4, wat enigszins opvallend is aangezien de ontwikkelaar achter de game ook al een teaservideo online heeft gezet waarin het een inkijk geeft in wat het allemaal kan met Unreal Engine 5.

Die ontwikkelaar is Archosaur Games, een Chinese studio die in het verleden mobiele games uitgebracht heeft als Dragon Raja, World of Kings en Epic War: Thrones. De game wordt uitgegeven door Level Infinite, de gameuitgever die werkt onder Tencent. Een ander betrokken bedrijf dat genoemd wordt, is Lightstorm Entertainment, waarvan Avatar-regisseur James Cameron de oprichter is.

Avatar: Reckoning is niet de enige Avatar-game die in de maak is. Massive Entertainment, bekend van World in Conflict en The Division, werkt ook aan Avatar: Frontiers of Pandora. Die game draait in de Snowdrop-engine en wordt een first-person-game. De game moet in 2022 uitkomen en slaat de vorige generatie consoles over: hij komt naar de PlayStation 5, Xbox Series X en S, Google Stadia en Amazon Luna.

Avatar is oorspronkelijk een Hollywoodfilm uit 2009. Het speelt zich af in het jaar 2154 op de fictieve maan Pandora, waar het blauwe alien-ras de Na'vi wonen. De mensheid valt binnen op de planeet om een kostbaar mineraal te delven. In de film zit een mens dankzij geavanceerde technologie in het lijf van een Na'vi en zo infiltreert hij het ras. Gaandeweg keert hij echter naar de zijde van de aliens en strijdt hij met ze mee tegen de mensheid. De film werd ook in een 3d-uitvoering geleverd en was een grote aanjager van de populariteit daarvan sindsdien.