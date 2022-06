Disney+ komt in 2023 met goedkoper abonnement dat advertenties bevat

Disney zal in 2023 een goedkoper abonnement introduceren voor zijn streamingdienst Disney+. De nieuwe abonnementsformule zal advertenties bevatten en moet volgens het bedrijf helpen om nog meer abonnees aan te trekken. Amerikaanse geïnteresseerden kunnen eind dit jaar intekenen.

Het bedrijf vermeldt in het gepubliceerde persbericht nog geen kostprijs maar stelt wel dat het de nieuwe goedkopere abonnementsformule eind dit jaar in de Verenigde Staten wil introduceren. Internationale markten volgen volgens Disney in 2023, al is nog niet duidelijk welke landen eerst aan bod zullen komen.

Met deze nieuwe abonnementsformule wil Disney nog meer mensen overhalen om zich te abonneren op de streamingdienst. Het bedrijf wil in het fiscale jaar van 2024 tussen de 230 en 260 miljoen Disney+-abonnees hebben. Begin dit jaar werd bekend dat Disney+ ongeveer 129,8 miljoen abonnees heeft. Tijdens dat laatste kwartaal kwamen er volgens Disney 11,8 miljoen abonnees bij.