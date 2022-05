Amazon Nederland brengt Fire TV Stick 4K Max en Fire TV Stick op 17 november uit

Amazon brengt nieuwe Fire TV Sticks uit in Nederland. Het gaat om de onlangs aangekondigde Fire TV Stick 4K Max en een Fire TV Stick die maximaal 1080p ondersteunt. De twee streamingdongels kosten respectievelijk 65 en 40 euro.

De internationale versies van de Fire TV Stick 4K Max en Fire TV Stick worden vanaf 17 november geleverd, meldt Amazon in een persbericht. Het zijn de eerste Fire TV-streamingdongels die officieel uitkomen via Amazon Nederland. Het startscherm van de Fire TV Sticks krijgt ook ondersteuning voor de Nederlandse taal. De twee streamingsticks krijgen ook een afstandsbediening met ondersteuning voor Alexa, die 'alleen is geoptimaliseerd voor het Engels'. Het bedrijf bood eerder al de Fire TV Stick Basic Edition aan in Nederland, zonder Alexa-afstandsbediening.

De Fire TV Stick 4K Max ondersteunt maximaal 4k-resoluties en krijgt een quadcore-cpu met kloksnelheden van 1,8GHz en 2GB geheugen. Deze streamingstick ondersteunt daarnaast Wi-Fi 6 en HDR10+-weergave, naast Dolby Vision-hdr en Dolby Atmos-surroundsound. De 'reguliere' Fire Stick TV ondersteunt alleen 1080p-weergave op 60fps, en ondersteunt HDR10+ en Dolby Atmos-audio, maar geen Dolby Vision-hdr. Fire TV heeft apps voor diensten als Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video, en ook voor Nederlandse streamingdiensten zoals KIJK, NLZiet, en Ziggo GO.