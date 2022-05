Facebook verkoopt team achter satellietinternet aan Amazon

Amazon heeft Facebooks satellietinternetgroep overgenomen. Het gaat om ruim twaalf experts die zich bezighouden met het ontwikkelen van draadloos internet via satellieten. De werknemers gingen in april over naar Amazon. Een bedrag voor de overname is niet genoemd.

Beide bedrijven bevestigen tegenover The Information dat Amazon het team heeft overgenomen. Het gaat om natuurkundigen, hardware- en softwareontwikkelaars en experts op het gebied van optica, mechanica en prototypes. Volgens Business Insider is er ook intellectuele eigendom overgenomen die door het team is ontwikkeld, evenals panden en de inrichting.

Facebook blijft wel werken met partnerbedrijven als Eutelsat en wil nog steeds internettoegang vergroten. Tegelijkertijd wil het bedrijf niet langer een eigen internetsatellietnetwerk optuigen. Met de verkoop aan Amazon kan het team blijven werken aan internetsatellieten, zegt Facebook.

Amazon heeft al langer het plan om internet via satellieten aan te bieden. In 2019 werd bekend dat Amazon aan Project Kuiper werkt, dat via 3236 satellieten in een lage baan om de aarde moet werken. Zo moeten 'tientallen miljoenen mensen' wereldwijd breedbandinternet kunnen krijgen. Een jaar geleden kreeg Amazon hiervoor FCC-toestemming.

Drie jaar geleden bleek Facebook een eigen internetsatelliet te willen lanceren, die de naam Athena kreeg. Deze plannen leken minder vergevorderd dan bijvoorbeeld de plannen van Amazon. Concurrent SpaceX biedt met Starlink al internet aan via satellieten.