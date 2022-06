SpaceX heeft 100.000 klanten voor Starlink-internet

SpaceX heeft 100.000 terminals voor satellietinternet via Starlink geleverd aan klanten. De dienst is momenteel als bèta verkrijgbaar in veertien landen, waaronder Nederland en België. Topman Elon Musk zegt dat er licentieaanvragen voor veel meer landen lopen.

SpaceX hoopt Starlink 'snel' wereldwijd te kunnen aanbieden. Daarvoor lopen licentieaanvragen in 'veel landen', zegt Musk op Twitter. Hij doet die uitspraak onder een bericht waarin hij bekendmaakt dat er tot nu toe 100.000 terminals voor Starlink-internet zijn geleverd.

In Nederland en België is Starlink sinds mei beschikbaar. Gebruikers moeten daarvoor een hardwarepakket van 499 euro kopen en betalen vervolgens 99 euro per maand. Starlink zei aanvankelijk dat gebruikers snelheden van 50 tot 150Mbit/s kunnen verwachten, maar in de praktijk kan dat ook hoger zijn. Op het forum van Tweakers bespreken gebruikers hun ervaringen.

Starlink is momenteel beschikbaar in veertien landen. Naast verschillende Europese landen is de dienst ook af te nemen in de Verenigde Staten, Canada en Australië. SpaceX wil duizenden satellieten lanceren om de dienst voor satellietinternet wereldwijd goede dekking te geven. Tot op heden zijn er 1740 satellieten gelanceerd, waarvan er nu 1619 actief zijn. In 2019 vroeg SpaceX toestemming voor het lanceren van 30.000 satellieten.