Starlink introduceert Premium-abo met downloadsnelheid van maximaal 500Mbit/s

Starlink krijgt een Premium-abonnement met een grotere schotel die voor hogere snelheden moet zorgen van 150Mbit/s tot 500Mbit/s. De dienst is met 500 dollar per maand vijf keer zo duur als het reguliere abonnement en geschikt voor kleine bedrijven en 'superusers'.

Starlink Premium heeft een andere schotel dan het reguliere Starlink-abonnement. De reguliere schotel is rond of rechthoekig. De Premium-schotel is groter en vierkant en heeft daarnaast 'ruim het dubbele van de antennecapaciteiten' in vergelijking met de reguliere schotel.

Premium-klanten kunnen snelheden van 150 tot 500Mbit/s verwachten met een latency van 20 tot 40ms. Voor het reguliere Starlink-abonnement belooft SpaceX snelheden van tussen de 100 en 200Mbit/s. Premium is daardoor volgens SpaceX vooral geschikt voor kleine kantoren van tien tot twintig gebruikers, winkels en 'superusers'.

De Premium-schotel is daarnaast beter te gebruiken in extreme weersomstandigheden. Zo moet de schotel sneeuw sneller kunnen laten smelten en werkt de schotel sneller in warme omstandigheden. Premium-klanten krijgen ook prioriteit bij ondersteuning, zegt SpaceX.

Het nieuwe abonnement moet in het tweede kwartaal beschikbaar komen. Of dit abonnement overal beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Tweakers kon nog geen bestellingen plaatsen voor adressen in Nederland. In de Verenigde Staten is het abonnement wel te bestellen. De Premium-schotel kost daar 2500 dollar en het abonnement kost 500 dollar per maand. In Nederland kost de schotel bij het reguliere abonnement 500 euro en betalen klanten 99 euro per maand aan abonnementskosten.