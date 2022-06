Elon Musk: Starlink-internet is nu beschikbaar in Oekraïne - update

Elon Musk stelt op Twitter dat hij Starlink, het satellietinternetsysteem van SpaceX, beschikbaar heeft gemaakt in Oekraïne. Ook zijn 'meer terminals onderweg' naar het land, zodat daadwerkelijk van het systeem gebruikgemaakt kan worden.

Dat stelt Musk op Twitter, in een reactie op een tweet van de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov. Die trok Musk aan de mouw en stelde "terwijl jij Mars probeert te koloniseren, probeert Rusland Oekraïne te bezetten. [...] We vragen je om Oekraine te voorzien van Starlink-stations en om geestelijk gezonde Russen op te roepen om op te staan." Op dat laatste verzoek gaat Musk niet in, maar die eerste dus wel.

Netblocks, een organisatie die onderbrekingen in internetconnectiviteit in conflictgebieden monitort, houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Die constateert sinds 24 februari meerdere flinke onderbrekingen in de connectiviteit in verschillende Oekraïense steden en bij verschillende providers. Het verstoren van contact met de buitenwereld is een veelgebruikte tactiek in gewapende conflicten.

Starlink-internet zal niet zomaar te onderbreken zijn. Er zijn immers geen kabels of andere knooppunten op de grond die uit te schakelen zijn door de Russen. Starlink heeft 1469 satellieten in omloop, zo stelde de topman in januari. In Nederland en België biedt de dienst officieel snelheden van 50 tot 150mbit/s, hoewel snelheden tot 240Mbit/s gemeld zijn door Tweakers-gebruikers. Er zijn ook snellere abonnementen, die tot 500Mbit/s gaan. De beschikbaarheid van Starlink in Oekraïne is voor zover bekend nog niet bevestigd.

Update, dinsdag 1 maart: de vice-premier van Oekraïne bevestigt op Twitter dat de Starlink-terminals zijn aangekomen in Oekraïne.