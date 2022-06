Verschillende Russische overheidssites onbereikbaar na ddos-aanvallen

Verschillende Russische overheidssites zijn onbereikbaar na ddos-aanvallen. Onder meer de websites van het Kremlin, de Russische overheid en het ministerie van Defensie zijn plat. Diverse Twitter-accounts eisen de aanvallen op uit naam van Anonymous.

Een aantal Russische overheidssites was donderdag offline, andere vrijdag. Het gaat onder meer om de sites van het Kremlin, overheidssite government.ru, de website van het Russische parlement Duma.gov.ru, de site van het Russische ministerie van Defensie, de Russische staatsmediawebsite RT.com en de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken, president Poetin en de Russische oliemaatschappij Gazprom. De websites lijken neer te zijn door ddos-aanvallen. Hoewel niet duidelijk is wie achter de aanvallen zitten, eisen verschillende Twitterprofielen de aanvallen op, naar zij zeggen uit naam van Anonymous en als reactie op de invasie van Oekraïne.

De websites zijn door de acties slecht of helemaal niet bereikbaar, met name vanuit Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin heeft tegen verschillende media gezegd dat er niets aan de hand was en dat de websites gewoon te bereiken waren, maar analyst Doug Mandory van internetmonitoringbedrijf Kentik zegt tegen CNN dat het duidelijk is dat de websites geraakt zijn door ddos-aanvallen. De aanvallen komen kort nadat de Oekraïense overheid hackers opriep om te helpen met het verdedigen van de Oekraïense digitale infrastructuur en spionagemissies uit te voeren tegen Russische troepen.

Websites van de Oekraïense overheid zijn al enige tijd ook slachtoffer van tal van ddos-aanvallen, cyberaanvallen op ministeries en banken, en wiper-malware die data van Oekraïnse computers verwijdert.